Finnmark politidistrikt varsler at de vil holde en pressekonferanse i Kirkenes, etter at de har avdekket et ulovlig nettverk for omsetning av kongekrabbe.

– Politiet i Finnmark har sammen med ØKOKRIM avdekket et nettverk som har fanget og omsatt ulovlig kongekrabbe over hele landet. Det er snakk om kongekrabbe med en omsetningsverdi for flere millioner kroner som skal være fanget og omsatt ulovlig, skriver politiet.