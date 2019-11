Sperret av område etter brann i fjernvarmeanlegg

nyheter

Brannvesenet og politiet rykket fredag morgen ut etter melding om røykutvikling i Markveien i Alta sentrum, i lokalene til Alta fjernvarmeanlegg.Altapostens reporter får vite at det er fare for gassutvikling, NRK meldte at området var stengt av på grunn av fare for gasseksplosjon.

Ved operasjonssentralen avkrefter operasjonsleder Jannicke Silseth Eide at det har vært fare for eksplosjon:

– Det er ikke kjent for meg. Det har vært en gassbeholder der som de har vært forsiktige med, men det var aldri fare for at det skulle skje noen eksplosjon, sier hun til Altaposten like før klokka 9 fredag morgen.

Ifølge politiets operasjonsentral er det ikke meldt om personskade.

Ved 110-sentralen sier operatør Jon Arvid Kåsereff at det ble slått alarm etter melding om røykutvikling inne i bygget.

– Alta brannvesen har hatt røykdykkere inne i bygget for å se om de fant brann. Det har de funnet, og de har nå startet med slukking.

Han kan ikke si noe om hvor eller hva det er som brenner.

Daglig leder Jan Fredrik Pedersen i Alta Fjernvarme sier til Altaposten at han har en mistanke om hva som kan ha gått galt:

– Vi hadde revisjon på anlegget i går, og da åpnet man blant annet en filterboks. Den sto åpen i natt, og det kan være glo herfra som er skyld i røykutviklingen, sier han, samtidig som han presiserer at det ikke er bekreftet at det er dette som har skjedd.

Operasjonsleder Jannicke Silseth Eide sier til avisa at politiet har forlatt stedet, mens brannvesenet jobber videre.