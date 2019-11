Vurderer å hoppe av satsingen på Nordnorsk reiseliv AS

nyheter

– Det er kjempedramatisk, sier styreleder Svenn Are Jenssen til Nordlys, etter meldingen fra Bodø tirsdag. Frykten er at dette kan bli slutten for selskapet som ble opprettet for 10 år siden og har 14 ansatte, blant annet en rekke ansatte i Kunnskapsparken i Alta.

De tre fylkeskommunene i Nord-Norge eier 51 prosent, i tillegg til at NHO, Hurtigruten, Thon og Scandic er med.

Det var fylkesrådet i Nordland som tirsdag la fram sitt forslag til budsjett, der 9,5 millioner kroner til reiselivssatsingen var radert vekk.

Fylkesråden for næring i Nordland skriver i en pressemelding at det ikke er noen vei utenom kuttene, og at de er inneforstått med at det vil få konsekvenser for selskapet, skriver avisa.

Onsdag i neste uke er det styremøte i Nord-Norsk Reiseliv.