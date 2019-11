Alta vil bosette 37 flyktninger

nyheter

Administrasjonens i Alta kommune går inn for å bosette 37 flyktninger i 2020. Dette er i tråd med anmodningen til integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). To av plassene skal brukes til å bosette enslige mindreårige.

Det er i 2020 behov for å bosette om lag 5.100 flyktninger i Norge. Av disse er det 140 enslige mindreårige, hvorav 40 under 15 år. Det første og viktigste steget for kommunen er å sikre bosetting.

IMDI ber om at Alta kommune bosetter 37 flyktninger i 2020 og anbefalingen er at dette følges opp av politikerne neste uke.