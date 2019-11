– Jeg har troen, ellers hadde jeg ikke flyttet

nyheter

En Mester Grønn-butikk i Alta har vært etterlengtet, det merket regionslederen og butikklederen da de åpnet butikken tirsdag.

– Veldig mange hyggelige kunder, jeg tror dette har vært etterlengtet. Da vi holdt på med å bygge butikken, og presenningen dekket til, sa folk på utsiden «Åh så deilig, nå kommer de». Selv om vi ikke har andre butikker i Finnmark, tror jeg veldig mange kjenner til Mester Grønn, sier regionsleder Erik Brandt.

De lover selv at de skal tilby de friskeste, flotteste og fineste blomstene til sine kunder.

Tok med samboeren og hundene

Til tross for mange nedleggelser på Amfi, tviler ikke butikkleder Lauvåsdal på at butikken skal overleve på senteret.

– Jeg har veldig troen, hvis ikke hadde jeg aldri flyttet, sier butikklederen som søkte på jobben nesten i siste liten.

– Så kjørte vi oppover rett etterpå. Jeg tok med samboer og to hunder, de ble med på kjøpet.

– Hva er inntrykket så langt?

– Det er kaldt, men veldig fin natur, veldig annerledes. Vi kjørte fra Sørlandet med plussgrader og bra vei, så ble det bare mer og mer snø. Det ble en litt sånn sjokkovergang, men veldig hyggelige folk.

Grønn trend

Når utsiden er såpass hvit store deler av året, er det kanskje fint å ha det litt fargefullt inne.

– Vi ser at trenden i dag er at folk skal ha mer og mer grønt inne i huset. Store planter, nesten så store som de kan bli, forteller Brandt.

Grønn var definitivt den dominante fargen når man trer inn i butikken på AMFI, nå tar Mester Grønn også inn en del julepynt i sortimentet.

– Jeg ville handlet inn julepynten her, både tre, gaver og alt sammen, sier butikkleder Stine.

– I år regner vi med at den nye julegaven blir en stor, grønn plante. I stedet for å gi et eller annet man ikke har bruk for eller ønsker seg, gi noe som varer lenge, foreslår regionleder Erik.

Klar for advent

Solveig Andersen var innom på leting etter en blomst med litt farger. Hun fant fram en lilla sak, som en del av forberedelsene til adventstiden.

– Jeg synes de har veldig stort utvalg, mye forskjellig og gode tilbud. Jeg kjenner forretningen fra andre plasser, og synes det er veldig hyggelig at den kom hit, sier Solveig.