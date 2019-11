– Å være grei bør ikke gå på bekostning av noen andres liv eller helse

nyheter

Er du en av dem som kommer kjørende ned fra Saga på morgenkvisten, er du også kanskje en av dem som stopper for å slippe biler inn i morgenrushet. Men hvor veldedig kan man være før køen på E6 blir for lang? Tirsdags morgen i forrige uke hadde køen strekt seg helt forbi Tørrfossen, i bakken opp mot Dala-krysset. Dette har Inger Elisabeth Haug opplevd kun et par ganger før.

– Jeg kom rundt svingen og fikk øye på køen, men hadde på ingen måte problemer med å stoppe.

Øynene gikk med en gang opp mot bakspeilet. Gradestokken lå på rundt 0, og Inger visste hvilket føre det brakte med seg. Like etter kom det en semitrailer rundt svingen.

– Han begynte å bremse, jeg så med en gang at det ikke så bra ut. Heldigvis kom det ikke noen veldig nært i motsatt kjørefelt, slik at han fikk svingt seg ut, forteller Inger som hadde to andre med seg i bilen.

– Ubehagelig

Inger Elisabeth prøvde å gjøre det hun kunne for at traileren skulle få mest mulig plass å bremse på, men i kø på E6 er det begrenset hvor mye man kan få flyttet på seg.

– Det var virkelig en ubehagelig opplevelse å sitte og se i speilet at hengeren på semitraileren kommer nærmere, uten at man kan gjøre noe som helst. Men jeg er ganske imponert av at han klarte den unna manøveren der.

Inger Elisabeth tok kontakt med Statens Vegvesen og gjenfortalte opplevelsen. Samtidig foreslo hun at det kunne settes opp et skilt før svingen, som varsler om fare for kø.

– Det skulle sjekkes om det fantes en sånn type skilt, men da er det kanskje viktigst at de utenlandske sjåførene skjønner det.

Kristian Øvernes hos Statens Vegvesen bekrefter at forslaget er tatt med videre.

– Det er sendt en forespørsel til den rette avdelingen om å sette opp et slikt skilt.

Glidelås-kjøring

Med en avlastningsvei lagt helt på is og lite penger i kassa, er det egentlig helt opp til bilistene hvordan de løser flaskehalsen med navn Kaiskuru-krysset.

– Jeg driver selv også med å slippe inn folk, men bare når det er ledig fra motgående kjørefelt, og i hvert fall ikke 10-20 biler om gangen, sier Inger.

– Hvis de som har mulighet slipper inn én bil, vil jo det hjelpe betraktelig på å få til et smidig morgenrush.

Hvorfor ikke bare starte litt tidligere, spørres det ofte når diskusjonen tas opp i sosiale medier. Når man har med seg ungdom og barn er ikke det alltid like lett.

– Se an situasjonen

Kristian Øvernes i Statens Vegvesen minner bilistene på at de som kjører på E6 ikke har noen plikt til å stoppe:

– Men grunnen til at Kaiskuru-krysset fungerer, er at bilistene fra Saga slipper bilene inn på veien. Når man gjør det er det viktig å se an situasjonen og hvor det kommer biler, slik at farer for ulykker ikke oppstår.

Inger Elisabeth har den samme tanken:

– Hensikten med å være grei bør ikke gå på bekostning av noen andres liv eller helse. Men hvis man slutter å slippe inn biler, kan det kanskje oppstå ulykker fordi folk blir mer dristige når de svinger ut, sier hun og legger til:

– Det er jo selvfølgelig veimyndighetenes ansvar å sikre en forsvarlig trafikkavlastning, men det har ingen hensikt å skjelle dem ut, for til sist er det jo et politisk spørsmål å vedta for eksempel avlastningsvei eller andre tryggingstiltak slik at det bevilges penger til de ulike formål.