Loppa helt rå på perletur-rapport

Statistikken fra årets perletur-sesong viser at spesielt innbyggerne i Loppa og Kautokeino liker å komme seg ut på tur, Båtsfjord skiller seg også ut på listen.

Med 285 registrerte fra egen kommune strekker Kautokeino nesten seg til ti prosent av alle innbyggerne. Loppa har desidert høyest prosentandel, 118 registrerte deltakere står for 12,8 prosent av alle innbyggerne i kommunen.

Altas 678 deltagere rekker ikke lenger enn til 3,3 prosent.

Statistikken gir også et bilde på antall deltakere fra egen kommune i forhold til tilreisende. En selvfølge er det at mange turer ikke blir registrert og at tallene i realiteten er en del høyere.

Hele listen (Hasvik og Nordkapp deltok ikke):