Vi vil bruke nesten 100 milliarder på julegaver

Det viser prognoser fra Oslo Handelsstands Forening (OHS), som regner med en vekst på 0,9 prosent fra fjoråret.

Desember er den viktigste måneden for handelsstanden, og det er ventet at omsetningen vil være om lag 28 prosent høyere enn resten av året. For enkelte bransjer er tallet mye høyere, som for eksempel hos leketøysbutikkene der omsetningen øker med over 200 prosent før jul.

– Julehandelen er kjempeviktig. Hadde man tatt bort november og desember, hadde det blitt mye røde tall, så vi er ekstremt avhengige av en vellykket julehandel, sier administrerende direktør Bjørn Næss i OHF til NTB.

For bokhandlere, gullsmeder og urmakere forventes det rundt 150 prosent økning i omsetningen.

Vi starter stadig tidligere

Men også november blir en stadig viktigere måned for butikkene.

– Hvert år overflyttes cirka 1 til 1,5 milliarder kroner fra omsetning i desember til november, noe som skyldes at julegavehandelen starter tidligere og tidligere, sier Næss.

Særlig Black Friday, som i år går av stabelen 29. november, har blitt viktig, og nordmenn drar kortet for rundt 4 milliarder kroner bare denne dagen.

– Black Friday er de siste årene blitt regnet som avsparket på årets julehandel og er en av grunnene til at mye av julehandelen har flyttet seg fra desember til november, forklarer Næss.

Flest menn er ute i siste liten

Det er imidlertid ikke alle om starter innkjøpene så tidlig som i november, og de siste dagene før jul er da vi handler absolutt mest.

– 11 prosent av julegavene blir handlet de siste to ukene før jul, med 22. og 23. desember som de største. Men det er forskjell på kjønnene, sier Næss.

En undersøkelse utført av YouGov på vegne av OHF viser at 18 prosent av de spurte mennene gjennomfører innkjøpene i løpet av de to siste ukene før jul. Til sammenligning svarer kun 5 prosent av kvinnene det samme.

– Her er menn i kraftig overtall. Det handler kanskje om en forskjell i evnen til å planlegge, ler Næss.

Posehotell og hjemkjøring

I Oslo sentrum lanseres også et pilotprosjekt i anledning førjulsstria, og det blir tilbudt både posehotell og hjemkjøring.

– 93 prosent av kundene i sentrum av Oslo kommer med kollektivtransport, og det er nok et stressmoment for mange å dra med seg handleposene, sier Næss.

Flere kjøpesentre i Oslo vil derfor tilby muligheten til å levere poser med julegaver til gratis oppbevaring, eller bestille hjemlevering mot betaling.

– Vi tror det legger mer til rette for den hyggelige stunden i sentrum, og vi tror det er noe mange vil prøve seg på.

