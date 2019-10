Ny app skal lære barn om samiske språk

nyheter

Det er snart duket for Samisk språkuke som arrangeres i sammenheng med FNs internasjonale år for urfolksspråk. I den forbindelse vil det være duket for en rekke arrangementer fra nord til syd i landet og i Alta vil det være duket for lanseringen av en helt ny applikasjon, «10/20 bágo», som skal bidra til å lære barnehagebarn og grunnskoleelever om samiske språk. Navnet på appen er