Dette skjedde i natt

nyheter

Klokken 02.00 i natt fikk politiet flere meldinger om ungdommer som drifter rundt med biler i trafikken i Alta sentrum. Politiet dro ut i trafikken for å overvåke dette.

Ellers ser det ut til å ha vært en rolig natt i Alta, men ellers i fylket har det vært en rekke andre hendelser.

Resten av fylket

En mann i Vadsø ble plassert i drukkenskapsarrest etter å ha opptrådt beruset på helsesenteret. Mannen skal være en kjenning av politiet og sak opprettes, melder Politiet i Finnmark. I Lakselv ble det meldt om en utagerende mann på en privat fest. Han ble hentet av politiet og kjørt hjem. Ingen sak ble opprettet i den sammenheng. Politiet melder også om at en mann i 20-årene har laget bråk på et utested i Hammerfest. Mannen ble tatt med til politistasjonen og satt i arrest etter at han forsøkte å utøve vold mot politiet.

Politiet melder også om en mann som ble stoppet på Elvenes i en personbil med sotede ruter. Da føreren tidligere hadde fått flere pålegg om å fjerne filmene på rutene uten å ha etterkommet dette, resulterte det til at det denne gangen vanket en anmeldelse på personen. En annen mann i Kirkenes ble stanset for kontroll og skal ha fremstått som ruspåvirket. Politiet sikret prøver og har opprettet sak. En mann i Lakselv anmeldes for å kjøre med førerkort som ikke var gyldig for kjøretøyet personen opererte. Personen erkjente forholdet og sak er opprettet.