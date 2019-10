Håper på forståelse etter at de flyktet fra Senterpartiet

nyheter

Gøril Rydheim Henriksen og Henrik Pettersen er to av sju medlemmer som etter valget snudde ryggen til Loppa Senterpparti. Fire av dem blir uavhengige representanter i det nye kommunestyret. Henriksen og Pettersen lover at skal jobbe til det beste for folk i Loppa og for at kommunen skal bestå som egen kommune.