Neida, disse er ikke satt opp feil vei

Det har blitt lagt ut flere bilder på sosiale medier, der folk lurer på hvorfor i all verden brøytestikkene blant annet i Gakori-området er satt feil vei. Nina Marielle Johnskareng, byggeleder i Statens Vegvesen, bekrefter at retningen er helt etter planen, som mange også har kommentert under bildene.