– Altafolk ikke vant til delikatesse-butikk

– Vi må finne et konsept som lønner seg økonomisk, forklarer daglig leder og medeier Kenneth Svendsen. I går kveld la de selv ut beskjeden på Facebook om at butikken ikke hadde forventet lønnsomhet. Stort svinn er en av grunnene, ettersom de må forholde seg til at maten har en viss holdbarhet.