Paul-Ronny lot laksen leve. Det ga dobbeldøgn i Hesja

Via nettstedet lakseelver.no omtaler Alta Laksefiskeri Interessentskap årets gjenutsettingskonkurranse, som skal bidra til å styrke laksestammen i Sautso.

Fiskere som kunne dokumentere gjenutsetting av laks over 100 centimeter ble med i trekningen av to døgn i Hesja, inkludert bruk av stakerstua for overnatting.

Blant 13 bidrag var det Paul-Ronny Gschib som ble trukket ut som vinner. Han forteller at han har satt ut flere laks i løpet av sesongen.

Slipp ut laksen, vinn elvedøgn ALI frister fiskere som vil være med på å holde liv i laksebestanden.

– Jeg ser ikke behovet for å ha kul på fryseboksen, sier han ifølge artikkelen på nettstedet, og legger til at han mener at fiskerne bør bruke sunn fornuft i forhold til uttak av laks i elva - samtidig som man selvfølgelig må kunne fiske laks som matfisk.

ALI benytter anledingen til å takke alle som bidro med å sette ut laks i løpet av sesongen.