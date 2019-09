Politiet satser digitalt

nyheter

I uke 40 lanserer Politiet i Finnmark sin nye satsing, nettpatruljen, som skal drive et åpent og forebyggende politiarbeid på en plattform der de treffer folk flest.

– Lanseringa i uke 40 er ikke helt tilfeldig valgt. Den uka har veldig mange skoler høstferie og mange barn og unge har anledning til å bruke ekstra tid på nett og i sosiale medier, forklarer Karen Julie Eira.

Eira er seksjonsleder for forebyggende arbeid hos politiet i Finnmark, som har hatt ansvaret for å etablere og innføre nettpatruljen i Finnmark og sitter med det faglige ansvaret for satsingen for politiet i Finnmark.

– Barn og unge skal vite at vi er der. Vårt ønske er at flest mulig skal se at vi har kommet på nett, sier Eira.

Hun understreker at satsingen ikke bare retter seg mot barn og unge.

– Målet er å nå ut til alle aldersgrupper. Vi skal være tilstede der folk er, sier Eira.

Bidra med fakta

Nettpatruljen er en del av politiets omfattende satsing på arbeid med kriminalitetsforebyggende arbeid fram mot 2025. Alle politidistriktene i landet skal etablere seg på nett innen 2020.

– En del av strategien er å skape trygghet i det digitale rom. I tillegg til kriminalitetsforebygging skal vi også komme med informasjon og bevisstgjøre publikum, forklarer Eira.

Hun mener politiet kan bidra med faktaopplysninger i saker som på nett har en tendens til å «vokse ut av proporsjoner».

Åpnenhet

Politiet i Finnmark er allerede tilstede på nett med egne kontoer på både twitter, instagram og facebook. Facebooksiden som heter nettopp «Politiet i Finnmark» med over 12.000 følgere, vil endre navn til «Politiets nettpatrulje Finnmark» når den nye nettpatruljen er oppe å går. Her vil politiet svare på henvendelser fra publikum. Det skal være enkelt å ta kontakt med politiet, for eksempel gjennom tjenesten «messenger».

– Nettpatruljen håper også å fange opp de som er svake og sårbare. Dette skal være en trygg måte å ta kontakt med politiet på, sier Eira.

Digital kriminalitet

Politiets mål er også å kunne møte den digitale kriminaliteten profesjonelt. Det hører derfor med til nettpatruljens oppgaver å ha tilstedeværelse på skjulte plattformer. Virksomheten skal i hovedsak drive kriminalitetsforebygging og politiet mener at synlighet og tilstedeværelse kan forebygge, men også avdekke kriminalitet.

– Vi jobber for å avdekke kriminelle nettverk, risikoen for å bli oppdaget øker, sier Eira.

Politiet vil gi råd om hvordan man kan forebygge kriminalitet eller løse konkrete problemer. Nettpatruljen vil også ta i mot informasjon eller tips om kriminalitet på internett samt veilede om trygg og god nettbruk.

Politiet i Finnmark har flere nyansatte til å ivareta den nye tjenesten, i tillegg vil Eira være med å bidra bak tastaturet.