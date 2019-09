Avinor jakter unge fra nord

nyheter

Avinor skriver i en pressemelding at de er på jakt etter unge ansatte fra nord, blant annet lufttrafikkbetjenter (AFIS-fullmektige). Selskapet utdanner selv AFIS-fullmektige.

Nå er Avinor ute med en kampanje for å tiltrekke seg de riktige kandidatene- og de befinner seg nord for Trondheim:

– Det er svært viktig for oss å tiltrekke oss kandidater fra de nordligste fylkene, spesielt fordi mange av tårnene på sikt skal flyttes til et tårnsenter i Bodø. Derfor retter vi rekrutteringskampanjen i høst til disse områdene primært. Vi kan friste med lønn under utdanning og spennende arbeidsoppgaver i luftfartsbransjen, forklarer kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud.

Aldersgrensen for å søke er 19 år.