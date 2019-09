Avviser at Høyre har pekt på skoler som kan legges ned i ordfører-sonderingen

nyheter

Høyres ordførerkandidat Bjørn Roald Mikkelsen har bekreftet overfor Altaposten at han og Alex Bjørkmann var krystallklar på de grep Høyre mente politikken til en framtidig blå-grønn koalisjon måtte inneholde. Under et sonderingsmøte sist søndag ble dette eksemplifisert til en struktur der både Bossekop skole og Tverrelvdalen skole skulle legges ned til fordel for større skoler i Saga og Gakori. Dette avviser Høyre ahr skjedd.