Dette skjedde mens du sov

nyheter

Alta:

02:36: – Mann i 30 årene anmeldt for å ha urinert ved et utested. Anmeldt for forholdet.

03:15: – Melding om feststøy fra privat adresse. Politiet på stedet og avsluttet festen.

Hammerfest:

00:33: – Melding om feststøy fra privat adresse. Politiet var på stedet og avsluttet festen.

00:52: – Politiet har gjennomflørt en restaurantkontroll, alt ok.

00:54: – Mann i slutten av tenårene fikk pålegg om å forlate sentrum da han var full og bråkete. Viste seg at han kom tilbake etter kort stund og blir derfor anmeldt for ikke å ha etterkommet pålegg av politiet.

03:05: – En mann i slutten av 20 årene er bortvist fra sentrum, etter å ha oppført seg dårlig på et utested. Ble forklart konsekvenser av å bryte pålegget og han forlot straks stedet.

Kirkenes:

03:20: – Det var tilløp til slåssing i kø utenfor et gatekjøkken. En mann ble bortvist fra sentrum, forstod pålegget og forlot stedet.

Vadsø:

03:00: Gutt, 18 år, settes i arrest grunnet en privat fest som gikk litt over styr. Var aggresiv overfor politiet når vi ankom stedet. Satt i arrest. Anmeldes for forholdet.

Ellers meldte politiet i Finnmark om god stemning i Mehamn og Honningsvåg.