Gjengen fra Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) arrangerte et lite gatestunt på Alta sentrum lørdag ettermiddag, med fokus på førstehjelp til eldre.

– Det er mange som ikke kan førstehjelp godt nok, og da har vi med en liten leke der man kan prøve hvor hardt man må trykke for å gjøre det riktig, sa styremedlem Jorunn Sønvisen Bye.

Den hjerteformede leken ga fra seg en pipelyd når man trykket hardt nok, og det måtte en del kraft til for å få lyd ut av den.

Quiz

I tillegg testet kvinnene forbipasserende med en liten quiz, som omhandlet hvordan man skal kunne kjenne igjen hjerneslag og hjertestans.

– Hvis man mistenker hjerneslag skal man sjekke om personen kan løfte armene over hodet, og kan smile og prate. Klarer de det kan man utelukke hjerneslag. Hvis noen er bevisstløs og ikke puster er det en mulighet for at de har fått hjertestans. Disse tingene er det ikke alle som er klar over, sa Lise Beate Mikalsen som er leder i lokalforeningen.

– Det er særlig eldre, de har veldig respekt for det å ringe 113, de ringer heller til en i familien og bruker masse dyrebar tid, sa Sønvisen Bye.

Fokus på kvinner

Fastelavnsrisene er noe som ofte forbindes med NKS, med salgene av disse finansierer de blant annet doktorgrader.

– Sanitetskvinnene har et spesielt fokus på kvinnehelse og bidrar med over 100 millioner til forskning hvert år. Forskning og fokus på kvinnehelse blir ofte satt til side i forhold til det man forsker på hos menn og deres sykdommer. Kvinner har ofte litt andre symptomer på for eksempel hjerteinfarkt, enn det menn har. Det kan være ting som kaldsvette, trykkfølelser i nakke, rygg og mage og tung pust, sa leder Mikalsen.

– Neste gang man ser risene, kan man kjøpe de og vite at man støtter en god sak, sa Sønvisen Bye.

– Kvinner blir ofte fortalt at det de lider av kanskje er psykisk, når det egentlig er en hjertelidelse og de muligens må ha pacemaker. Det er på grunn av mangel på kunnskap om kvinners kropp, og som hun sier, at menn bestandig har vært normen i medisin. Mange kvinner dør hvert år fordi man ikke skjønner at det er hjertesykdom, det er flere kvinner som dør av hjerte- og karsykdommer enn menn, sa Cathrine Linn Kristiansen i sekretariatet.