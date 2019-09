nyheter

Finnmark politidistrikt melder at UP har gjennomført kontroll utenfor Alta. Ei dame i 40 årene anmeldes for å ha kjørt bil med lavpromille, melder politiet,

UP har også gjennomført fartskontroll ved Alta.

– Det er utstedt to forenklede forelegg for høy fart. Høyeste målte var 74 km/t i 50-sonen, opplyser politiet.