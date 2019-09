Lanserer matkortene i butikken

nyheter

I midten av september vil Matkort fra gründer Marit Barbo og MerkMaten være tilgjengelig i Menys butikker, det bekrefter Barbo selv i en pressemelding. Den daglige lederen håper å få til avtaler med flere kjeder, og at Meny bare er en start.

– Matkort er "rullestolrampa" til kake og-matbordet for de med matallergi og -intoleranser. Det vil bli langt enklere for privatpersoner, arrangører og dugnadsbakere å gjøre en forskjell. Når Matkort nå er lett tilgjengelig i butikk, så er dette en stor dag for de mange med behov for slik tilrettelegging, sier Barbo.

Gjør hverdagen bedre med enkle allergi-grep Når «fotballfamilien» samles i august, blir det bevisstgjøring av allergivennlig mat.

Stadig i utvikling

På Matkort skriver man navn på retten/kaka og krysser av for hva den inneholder, slik at flere blir inkludert og kan forsyne seg, spesielt da de med allergiproblemer. På nyeste versjon har også vegansk og vegetarisk kommet med.

MerkMaten har hatt et tett samarbeid med Origo siden 2017, som den daglige lederen mener har vært uvurderlig.

– De er viktige rådgivere og mentorer, og en kjempetrygghet å ha i ryggen. Alle små utfordringer som dukker opp underveis, kan de hjelpe med. Som gründer er man ganske alene, og da er det fint å kjenne at man er en del av det fellesskapet, sier Marit Barbo.