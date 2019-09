SV kan miste ett av fire mandat i Alta

nyheter

Etter det Altaposten har grunn til å tro viser en foreløpig opptelling av innkomne poststemmer at SV står i fare for å miste sitt 4.fjerdemandat. Poststemmer er stemmer avgitt i andre kommuner. Valgansvarlig i Alta kommune, Bjørn Conrad Berg, sier at de regner med at de fleste poststemmene er kommet inn til kommunen. De er talt opp, men ikke lagt inn i opptellingsresultatet i påvente av om det kommer flere inn innen tidsfristen klokken 17.00 i dag.