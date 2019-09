Havarikommisjonen: – Det er et krevende ulykkessted å jobbe i

nyheter

Politi og Havarikommisjonen er i gang med de tekniske undersøkelsene på ulykkesstedet på Skoddavarre, der HeliTrans-helikopteret med seks personer ombord krasjet, med verst tenkelige utfall.

Under en pressekonferanse ved Alta lensmannskontor mandag formiddag fremkom det at de tre som er på stedet fra Havarikommisjonens side er i gang med arbeid på ulykkesstedet.

– Det er et krevende ulykkessted å jobbe i. Det er nokså kompakt, uten stor utstrekning, men det er et komplisert sted å jobbe i, sier Kåre Halvorsen, leder i Flyhavarikommisjonen under pressebriefen.

Ulykkesstedet ligger ulent til, i en skråning med utsyn over Kvenvikmoen. Arbeidet på ulykkesstedet ventes å bli enda mer krevende, da det meldes dårligere vær den kommende tiden.

Produsent av helikopteret og av motoren er på tur til Alta og skal tas med ut til ulykkesstedet, opplyste Halvorsen under pressekonferansen.

– Det er en vanlig måte å jobbe på, og er til en stor fordel for alle parter at de er tilstede, sier Halvorsen.