Har sikret seg flere snapchat-videoer fra flyturen

Lensmann Øyvind Lorentzen møtte pressen til en pressebrief klokka 20.30 søndag kveld.

Her fremgår det at politiet har sikret seg både taktiske og tekniske spor som har hjulpet etterforskerne et stykke på vei mot å finne ut hva som gikk galt før den fatale helikopterulykken fant sted.

Politiet bekrefter blant annet å ha fått tilgang til flere snapchat-videoer som ble lagt ut fra flyturen.

– Vi har et antall videoer, som viser snapper fra flyvningen, og ikke annet enn det.

– Hvordan var stemningen og dialogen med piloten?

– Vi undersøker dette. Vi setter videoene i kronologisk rekkefølge for å se om vi får dannet oss et bilde av hele turen, sier lensmannen under pressekonferansen.

Håpet er at snapchat-videoene kan peke etterforskningen i riktig retning.

– Små detaljer kan være avgjørende i så måte, sier lensmannen.

– Har dere videoer tatt tett opp mot ulykken?

– Dette var en flytur på noen få minutter, så videosnuttene som er tatt er tatt tett opp til hendelsen.

– Hvor lenge var de i lufta?

– Vi har ikke den eksakte lengden på flyturen, sier lensmannen.

– Ble det uttrykt bekymring i videoene?

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj på hva som fremgår av videoene, svarer Lorentzen.