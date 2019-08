nyheter

Rådet var i utgangspunktet ikke høringsinstans i den mye omstridte og debatterte NOU'en Enklere merverdiavgift med én sats, men har likevel levert høringssvar før fristen fredag.

– Dramatisk

– Konklusjonene i rapporten kunne fått dramatiske konsekvenser for innbyggere og næringsliv i regionen. Vi mener derfor at det er berettiget at vi kommer med en høringsuttalelse, heter det i innspillet fra rådet, som består av kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Det vil si 42.500 innbyggere, eller 55 % av det totale folketallet i Finnmark fylke.

De stiller seg også kritiske til at listen over høringsinstanser er tynn.

– En så omfattende endring i rammebetingelser for innbyggerne, privat og offentlig sektor burde blitt sendt ut på en mye bredere høring, heter det. De støtter Øst-Finnmark Regionråd i deres uttalelse om at økt mva. på flyreiser og strøm vil kunne få store negative konsekvenser for vår region, og for hele Nord-Norge som landsdel.

Fly og strøm

Det påpekes at flyreiser er det eneste kollektive transportmiddelet som kan korte ned de store avstandene inord.

– Våre flytilbud er allerede under sterkt press på grunn av flyseteavgiften og andre avgifter tilknyttet luftfarten. En ytterligere økning i avgiftene kan få store konsekvenser for tilbudet på de kommersielle rutene, mener Vest-Finnmark regionråd, som også slår alarm på vegne av reiselivsnæringen.

De mener også at 0-satsen på momsen i nord hadde sin begrunnelse i en lang fyringssesong og et mye høyere strømforbruk enn i resten av landet.

– Som det fremgår av Alta Kraftlag sitt høringssvar viser statistikken at husholdningene i Finnmark har 37 prosent høyere forbruk av strøm i perioden 1997 til 2017, sammenliknet med Oppland og Hedmark, heter det i innspillet som er signert regionrådsleder Monica Nielsen og daglig leder Bente O. Husby i Vest-Finnmark regionråd.