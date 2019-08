Stjal matvarer, drapstruet mann da han ble konfrontert med tyveriet

nyheter

Alta tingrett avsa 21. august dom mot en 52-åring bosatt i Alta. Han sto tiltalt for drapstrusler, etter å blant annet ha sagt at han skulle «sette en kule i panna» på en annen mann. I tillegg var mannen tiltalt for tyveri av dagligvarer til en samlet verdi 1.155 kroner fra Kiwi i samme episode.