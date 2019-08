– Folk i nord må betale for regjeringens skattelette til de som har mest fra før

nyheter

Runar Sjåstad (Ap), stortingsrepresentant og sentral i Stortingets energi- og miljøkomite, er ikke beroliget verken av representanter for Frp og Høyre, eller finansminister Siv Jensens forsikring om at regjeringen ikke står bak forslaget om fjerne momsfritaket på strømregningen. Ordningen ble innført i 1969 for å kompensere for lengre fyringssesong og høyere energiforbruk i de tre nordligste fylkene.