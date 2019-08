Nytt håp om flyplass etter rapport: – Veldig oppløftende lesning

nyheter

Mens det er Nord-Norgebanen som for tiden er på alles lepper, er det et langt rimeligere kommunikasjonsprosjekt som opptar Johan Vasara. Flyplass-kampen i kommunen hans har pågått i årevis, og nå har Kautokeino-ordføreren fått et nytt verktøy når sentrale myndigheter skal overbevises.