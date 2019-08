Vil legge moms på strøm til alle som bor i Nord-Norge, det kan koste deg 10.000 kr årlig

nyheter

Utvalget ønsker å fjerne momsfritaket på strøm for Nord-Norge som ble innført allerede i 1969. Momsfritaket gjelder over 260.000 husholdninger og fritidsboliger. Innføring av 25 prosent mva på strømforbruket til disse kundene vil medføre over én milliard i kostnader som disse kundene må betale.