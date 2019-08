Utviklet app som hjelper deg med trening og kosthold

nyheter

Det skulle skje uten å svi av unødvendig store pengesummer. Det var starten på ABEL, som ble utviklet av Simon Laugsand, søskenbarnet hans Håkon og Ridge Robinson. ABEL en app som guider deg gjennom trening og kosthold med hjelp av kunstig intelligens og algoritmer. En digital personlig trener.

– Du laster ned appen, legger inn høyde, vekt, mål for treningen og eventuelle allergier du har, så får du et treningsprogram og kostholdsprogram. Ideen med appen er at alle skal få tilgang til en personlig trener, forklarer Laugsand, også kjent som Alta IF-spiller.

– For å gå ned i vekt, må man ligge på et kaloriunderskudd, men mange føler at de kanskje ikke får det til. De vet de må spise sunt, men de vet ikke hva de må spise. Andre vet kanskje ikke hvordan de må trene for å bygge mer muskler eller for å bli sterke, forklarer han.

– Trend vil dø ut

Søker man etter treningsapper, florerer det av såkalte «Seven minute workout»-apper. Apper som viser deg hvordan du kan trene hele kroppen på syv minutter.

Det finnes også apper for å sette opp treningsprogram, det er apper for å logge hva man spiser, og apper for oppskrifter. Alle disse appene ønsket de å samle i en app.

– Det er urealistisk å komme seg i god form med å trene i bare syv minutter om dagen. Denne trenden tror jeg helt ærlig talt kommer til å dø ut snart. Vi ønsker at folk skal slippe å ha flere forskjellige apper for trening. Målet vårt var å samle alt og gjøre det gratis for folk. For de som ønsker ekstra oppfølging, kan de betale 300-400 kroner i måneden for ekstra oppfølging av en personlig trener. Det er et ganske godt tilbud når en time med personlig trener kan ligge på alt fra mellom 400 til 1000 kroner, mener han.

Kan velge selv

For at du skal kunne gjøre alle øvelsene du får, kan du velge mellom lagede treningssentre, hvor informasjon om tilgjengelige treningsapparater allerede er lagt inn. Dersom du trener hjemme, med eller uten utstyr, kan du legge inn hvilket utstyr du har tilgjengelig. Om du har ledd- eller muskelskader har du muligheten til å legge dette inn. I tillegg tar appen hensyn til hvilke dager du kan trene, hvor lenge du kan trene, og hvor kjent du er med styrketrening fra før av. Du har også muligheten til å velge hvor mye variasjon du vil ha i treningen.

– Når du har fått et nytt program, har du muligheten til å prøve ut hver eneste øvelse, du legger inn hvor høy vekt du tror du klarer å ta i en øvelse, du legger inn hvor mange repetisjoner du klarte, så kalkulerer appen hvor mange øvelser du skal gjøre – og hvor mye vekt du skal legge på hver gang. Om du ikke liker øvelsen, kan du bytte den ut med en annen tilsvarende øvelse, forteller han, mens han viser i appen.





Tilrettelagt for allergier og matpreferanser

På samme måte som man legger inn hvilke dager man ønsker å trene, og hvor lang tid man ønsker å bruke, kan man legge inn hvor mange måltider man spiser i løpet av en dag, og hvor lang tid man ønsker å bruke på matlagingen. Hittil består ernæringsdelen av 300 kjerneoppskrifter, med 3000 forskjellige variasjoner.

– Her kan man også velge bort ting man ikke liker, eller så kan man endre på oppskriften. For eksempel, en tacosalat kan være så mangt. Det kommer jo helt an på hva man selv liker og ikke liker. I tillegg så har vi tatt hensyn til om man er vegetarianer eller har allergier. Om du for eksempel er allergisk mot egg eller skalldyr, så trykker du på det i menyen, så kommer det opp i matplanen din. Vi har ikke klart å lage en kostholdsplan for veganere enda, men det kommer snart, forteller Simon.

Til tross for at appen skal være tilgjengelig for hele verden, er det hittil bare Norge de har siktet seg inn på når det kommer til kosthold.

– Målet vårt er jo selvfølgelig at alle skal kunne bruke alle deler av appen, uansett hvor de er og kommer fra, men akkurat nå er det bare norske matvaner og råvarer vi har lagt inn. Selve treningsbiten er veldig universell, et treningssenter i India er ikke så forskjellig fra et treningssenter i Norge, men matkulturen er helt annerledes. Det er sjanseløst å få noen i et land, med en helt annen matkultur, til å spise det vi spiser. Vi har jo for eksempel ikke samme matkultur i Norge som det er i USA. Og bare i USA er jo matkulturen helt forskjellig fra by til by. Vi var i India to ganger for å møte de som jobber med programmeringen av appen, og de spiste mye mat vi verken hadde sett eller hørt om før, småflirer han.

Men han lover at den delen vil bli utvidet etter hvert.

– Vi har planer om å utvide matbiten etter hvert. Når vi er kommet litt lengere, har vi planer om å finne kokker som kan lage oppskrifter siktet seg inn mot de spesifikke målgruppene. I tillegg skal vi legge inn en bit hvor du kan logge hva du spiser. Om du for eksempel spiser en yoghurt, kan du bare scanne inn strekkoden eller skrive den opp, så logger appen det for deg, og forteller deg hvor mange kalorier du har fått i deg, forteller han.

Flere på laget

Siden ideen om appen kom, og de begynte å jobbe med den, har flere blitt med på laget. I India har de et eget team med programmerere. Katrine Olsen i Fredrikstad har jobbet fulltid med det grafiske designet siden høsten 2017. I Oslo har de Nikolai Bjerkestad som jobber som fysioterapeut, og Kristin Rosnes som jobber som klinisk ernæringsfysiolog. I Tromsø har de Elin Solheim som jobber som kokk. I tillegg har det et knippe personlige trenere.





Over 100 lokale investorer

Å lage en app er dyrt, og for å komme i mål benyttet de seg av folkefinansiering.

– Vi har over 100 lokale investorer, som har kjøpt aksjer for alt fra 50 kroner, til 50 000 kroner, forteller han.

I januar ble første versjon av appen rullet ut. De startet med en testgruppe på 500 mennesker, som etter hvert utvidet seg til 1000.

– Vi valgte å gi den ut kontrollert i begynnelsen, fordi vi enda ikke var helt ferdig med den, og vi ville se hva den manglet. I tillegg ville vi ikke rulle ut et uferdig produkt, så derfor begrenset vi tilgangen. Med det antallet brukere vi har nå, kan de gi oss tilbakelemding når noe ikke fungerer som det skal, så kan vi rette det opp med en gang, sånn at alt går som det skal når appen slippes. Hadde vi hatt flere brukere, hadde dette kanskje ikke gått, og vi kunne hatt flere brukere som rapporterte om feil vi ikke hadde fått med oss. Vi hadde kanskje ikke fått fikset feilene tidsnok. Selv om 1000 brukere er ganske mange til at det bare skal være en prøvefase, så fungerer det ganske godt, forteller han.

I tillegg til å gi ut en kontrollert versjon av appen, hadde de to testgrupper på 15 personer i hver gruppe. Den ene gruppen trente med personlig trener i åtte uker, mens den andre gruppen brukte personlig trener via appen.

– Resultatene de fikk var omtrent identiske, så vi ser jo at appen fungerer slik som vi vil. I tillegg kan det kanskje bli litt voldsomt for noen å ha et menneske som følger deg fra maskin til maskin mens du trener. Resultatene viste at de som brukte appen fikk akkurat nok veiledning. De trengte et element av menneskelig oppfølging, men det trengte ikke være mer en et par ganger i uken. På denne måten følte du deg sett, fordi du hadde en trener som fulgte deg opp via appen, og samtidig kunne du sende melding om det var noe du lurte på, forteller han.

Skal kunne følge opp kunder

I tillegg til å være en treningsapp for folk flest, vil også personlige trenere ha muligheten til å følge opp kundene sine via appen. Brukeren må samtykke til at informasjonen blir delt med en annen person, og da kan treneren se fremgangen kunden har, samtidig som de kan gå inn i treningsprogrammet å endre øvelser om de ser at fremgangen ikke går som ønsket. I tillegg vil de personlige trenerne ha mulighet til å føle opp andre kunder, som kanskje ikke har råd til å benytte seg av personlig trener regelmessig, men fremdeles trenger litt veiledning og hjelp.

Laugsnes forteller at appen vil bli lansert fritt fra tidlig januar 2020.

– Nå har vi hatt muligheten til å se hvordan appen fungerer, og vi vet hvilke funksjonaliteter som skal inn. Før vi lanserer i januar skal vi øke og variere testgrupper utover hele høsten, forteller han.

Foretrekker gammelmåten

Gunnar Rasmussen jobber som personlig trener på Spenst, og han tror ikke appen vil være noe han vil bruke med egne kunder.

– Jeg liker den gammeldagse måten å følge opp kunder på. Jeg følger dem opp under treningsøkten, og følger opp med samtaler før hver økt hvor vi prater om hvordan det har gått. Det har alltid vært min måte å gjøre det på, forteller han.

Til tross for at han ikke vil bruke appen, skjønner han hvorfor den kan appellere til yngre aldersgrupper.

– Unge folk tar jo slike ting inn mye lettere. Jeg er ikke så mye i data og mobilverden, mens for noen som allerede bruker telefonen flittig, vil nok noe sånt være greit å ha. Det er en moderne måte som kan forbedre muligheter, om den brukes rett. Men det kan også gå galt om man ikke har riktig kunnskap.

Velkommen konkurranse

– Appen gir jo mulighet til å nesten ikke følge opp kunden ansikt til ansikt, men noen ønsker det og føler de får tett oppfølging til tross for det. Andre ønsker å ha oss til stede under treningsøkten. Det er forskjellig fra person til person. Selv om appen kan sees på som konkurranse, så er ikke konkurransen uvelkommen. Det er jo slike ting som gjør at vi må forbedre oss, og gjør at vi ikke henger etter.

Anbefaler å være forsiktig

Til tross for at appen viser hvordan man utfører hver enkelt øvelse, anbefaler Rasmussen å være forsiktig.

– Når man trener med personlig trener, så viser vi hvordan man skal gjøre øvelsene, og passer på at kunden gjør øvelsene riktig, slik at de ikke blir sittende igjen med skader. Utfører man en øvelse feil over lengere tid, så er det jo selvfølgelig en risiko for å bli skadet.