– Hundene har lært meg kolossalt mye

nyheter

I februar var det 10 år siden Gerd Søderholm og Are Suhr startet opp Alta Hundehotell. Tomta som ligger ved inngangen til Borraslia ble håndplukket av kommunen, mye på grunn av at den var avsidesliggende med tanke på støy, lukt og utslipp. Når vi har passert 29. august i år er det dessverre slutt for pensjonatet, til tross for endeløs skryt fra sine kunder.