Nytt forskningsprosjekt etter 22. juli: – Fremdeles mange som sliter

Støttegruppen for 22. juli mener at det fremdeles trengs mer forskning og kartlegging av de overlevende etter terrorangrepet.

– Generelt vil jeg si at mange har det bra, til tross for merkene de bærer med seg. Mange har fått den hjelpen de trenger, men det er fortsatt en del som sliter, sier støttegruppens leder, Lisbeth Kristine Røyneland, til NTB.

Kartleggingen skal være et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk Stress (NKVTS) og Senter for krisepsykologi.

Håper på suksess

Mandag neste uke er det åtte år siden terrorangrepet der 77 personer ble drept. Det vil bli holdt markeringer både utenfor Høyblokka i regjeringskvartalet og på Utøya.

I fjor sommer hadde støttegruppen et innspillsmøte med helseminister Bent Høie (H) om oppfølgingen av de berørte, der de fikk gjennomslag for høstens forskningsprosjekt. Bakgrunnen var en undersøkelse støttegruppen hadde gjennomført i fjor, som viste at én av fem berørte etter terrorangrepene 22. juli 2011 ikke får den helsehjelpen de trenger.

Røyneland trekker fram at mange av dem blant annet har hatt problemer med å finne fram i systemet.

– Det kan for eksempel være å finne riktige psykologer, rette seg mot Kontoret for voldsoffererstatning, og utfordringer med Nav. Det kan være fordi de ikke har fått rett oppfølging. Vi håper prosjektet blir en suksess, sier hun.

Bevilget midler

Helsemyndighetene bevilget derfor midler knyttet til de regionale sentrene mot vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i forbindelse med de utfordringene støttegruppen har skissert.

De siste studiene i statlig regi som kartla situasjonen for de etterlatte og overlevende, er fra 2014.

Statsminister Erna Solberg (H), tidligere Ap-leder og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, Ap-leder Jonas Gahr Støre og AUF-leder Ina Alvilde Rangønes Libak er blant dem som skal delta på arrangementene 22. juli i år.

Markeringen blir den første etter at det ble kjent at 22. juli-senteret i Oslo sentrum skal bli en del av det nye regjeringskvartalet.

