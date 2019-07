Mener kvinne kjørte i ruspåvirket tilstand

nyheter

I desember må en kvinne i 30-årene fra Kvalsund møte i tingretten og svare for seg hva angår to tilfeller av kjøring i ruspåvirket tilstand.

Kjøringen har ifølge tiltalen funnet sted i henholdsvis Alta og Hammerfest.

Det første forholdet skriver seg fra søndag 30. september 2018. Kvinnen skal ifølge politiet ha kjørt en personbil i påvirket tilstand. Blodprøve tatt omkring en time etter kjøring viste en konsentrasjon av 1,554 mikromol amfetamin per liter blod.

Amfetamin var det også å finne i blodprøven da kvinnen ble pågrepet i forbindelse med kjøring i Hammerfest 5. februar i år. Blodprøve tatt halvannen time etter kjøring viste en konsentrasjon av 7,299 mikromol amfetamin per liter blod, langt over straffbarhetsgrensen. Allerede ved kjøring med 0,300 mikromol amfetamin per liter blod kan det gis straff, ifølge lovverket.