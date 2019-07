Avdekket tre utenlandske statsborgere som arbeidet ulovlig

nyheter

Aksjonen ble gjennomført torsdag og fredag i forrige uke, og var et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Aksjonen fikk også bistand fra Politiets utlendingsenhet. Det ble gjennomført kontroll ved flere bedrifter i Nordkapp kommune lokalisert på stedene Gjesvær, Kamøyvær, Repvåg og Honningsvåg, melder Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Flere lovbrudd

Arbeidstilsynet avdekket et tilfelle av betaling under minstelønn, men dette ble ordnet opp i umiddelbart av bedriften. Arbeidstilsynet avdekket også at flere arbeidstakere i en bedrift ikke er innmeldt i Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret. Videre har Arbeidstilsynet bedt de kontrollerte bedriftene sende inn dokumentasjon knyttet til lønn og arbeidstid, og kan ikke utelukke at det blir avdekket flere lovbrudd, meldes det i pressemeldingen.

– Stor pågang av turister i Nordkapp gir mange muligheter for arbeid om sommeren. Blant mange ryddige turismebedrifter finnes det dessverre også aktører som driver utenfor regelverket ved bruk av ulovlig arbeidskraft, sier politiførstebetjent Theodor Weberg-Ellingsen, som ledet aksjonen fra politiets side.

Vellykket

Aksjonen var basert på tips og etterretningsarbeid utført av de tre samarbeidsetatene. Gjennom aksjonen har politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten også fått ny konkret informasjon om lokale virksomheter som gir grunnlag for å jobbe videre med dette problemet.

– Aksjonen var vellykket. Kontrollene bidrar til å fjerne useriøse aktører blant turismebedriftene og har også gitt etatene mye nyttige opplysninger. Resultatet viser helt klart at det er behov for å trappe opp kontrollvirksomheten mot arbeidslivskriminalitet i useriøse turistvirksomheter, sier Weberg-Ellingsen.