Fagtrykk-bygget legges ut for salg: – Har hatt henvendelser allerede

I løpet av uka kommer Vannveien 3, næringsbygget «bebodd» av Fagtrykk Idé, for salg. Prisantydningen er på 15 millioner kroner for de 932 kvadratmeterne (bruttoareal), oppå dette kommer omkostninger på 376.050 kroner.

Bygningsmassen og eiendommen på 2,5 mål eies i dag av Gilvo Eiendom AS, eid helt og fullt av Håkon Nilsen via hans investeringsselskap Håkon Nilsen Invest AS. Han forteller litt mer om bakgrunnen for ønsket om å selge:

– Lokalene vi har i dag er bygget for trykkeriet vi hadde for 20 år siden, ikke som vi har det i dag. Etter at vi kuttet offsettrykk (teknikk som brukes i rotasjonspresser for blant annet trykk av «vanlige» aviser, red. anm) og gikk over til digitalt trykk har vi andre behov. Det er hovedgrunnen til at vi skal over i nytt. Å endre på et eksisterende bygg blir aldri så bra som å tegne et nytt fra starten, sier Nilsen.

Re-investerer noe

– Dere har vært i Bossekop i en årrekke, er dette vemodig?

– Det virkelig vemodige var å selge offset-maskinene etter å ha innsett at det markedet bare ble mindre og mindre. Da denne beslutningen ble tatt for tre-fire år siden, var det en prosess for å snu tankegangen og se etter nye marked.

– Var det ikke fristende å fylle lommeboka heller enn å reinvestere?

– Dette bygget eier jeg alene. Det nye bygget eier jeg sammen med Paul Håkon og Stian (to av Nilsens sønner, red. anm).

– Du henter altså litt gevinst av salget selv?

– Ja, skjønt det kommer an på om man får den prisen man ønsker. Vi har tatt en takst, nå gjenstår det å se hva markedet vil betale, sier Nilsen.

Han tror forretningslokalet vil være attraktivt:

– Vi ser at sentrum flyttes nærmere Bossekop. Bare ut fra det burde bygget være attraktivt. Beliggenheten gjør også at man er veldig godt synlig fra E6.

– Har du hatt interessenter?

– Ja, det har vært noen henvendelser fra det ble offentlig at vi hadde fått tomt på Aronnes. Men det er et stykke fra en henvendelse til at det blir salg, påpeker Nilsen.

Mange muligheter

Eiendomsmegler Daniel Andrè Adamsen hos Eiendomsmegler1 håndterer salget. Han tror mange vil vise interesse for bygget.

– Noen ser kanskje på muligheten for å bygge om til bolig og knytte seg litt imot det som allerede foregår her, sier han og sikter til Alta Vest.

– Noen ser kanskje for seg å fortsette med ren næringsvirksomhet, mens andre igjen kan vurdere kombinasjonsløsninger. Uansett har vi en fin tomt med fin eksponering og et bygg som er godt vedlikeholdt, sier Adamsen om bygget som er reist i 1987 med tilbygg i 1996.

Adamsen legger ikke skjul på at det trekker ned at bygget selges uten leiekontrakter:

– Fagtrykk har leid ut til seg selv, og dermed følger det ikke med noen leietakere. Når du skal søke finansiering kan de være en fordel å ha leietakere på bygget. Samtidig er det nesten et år til utflytting blir å finne sted, bygget på Aronnes skal stå ferdig neste vår. Så det er tid nok for eventuelle kjøpere å ordne opp i andre leieforhold – kanskje man må etablere nye kompaniskap, alt dette tar tid.

– Som Håkon sier har det også vært interessenter her allerede, likevel ønsker han å prøve ut markedet først.