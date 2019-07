Så mye har Elisabeth og Trine samlet inn til ultralydapparat på en måned

nyheter

9. juni skrev Altaposten om duoen som starta innsamling av penger til et ultralydapparat til legevakta. I hverdagen merker de et stort behov for apparatet, som gjør diagnostisering enklere og raskere.

Ber altaværingene med på spleiselag: – Vi trenger ultralydapparat Ofte opplever legene og sykepleierne på legevakta at de burde hatt et ultralydapparat. Men det er for dyrt å kjøpe inn.

Et ultralydapparat på legevakta kan være med å avklare akutte tilstander som blod i buken etter ulykker, væske i hjerteposen ved hjertesykdom, blodpropp og mange andre tilstander, forklarte de to den gang.

Totalt trenger de 200.000 og allerede nå har de 140.000 kroner, forteller Elisabeth Suhr Simonsen.

– Vi har fått inn penger fra både private, organisasjoner og næringslivet i Alta. Vi er utrolig takknemlige for det. I tillegg opplever vi både støtte og gode tilbakemeldinger på det vi gjør.

Et offentlig ansvar?

Suhr Simonsen sier de opplever at denne innsamlingen er noe som ligger folk hjertet nært.

– Man merker det og at dette er noe som er aktuelt for folk. Og det var derfor vi startet denne innsamlingen, fordi vi tenker at det er noe som kommer alle til gode.

I etterkant av saken i Altaposten gikk rådmannen ut med en klarering, og påpekte samtidig at dette egentlig er et offentlig ansvar.

– Blir ikke med på spleiselag til ultralydmaskin Finnmarkssykehuset sier nei til å betale for ultralydmaskin på legevakta i Alta.

Suhr Simonsen er klar over det, men:

– Det er flere som har kommentert akkurat det, men når økonomien er slik som den er så kan man ikke prioritere et ultralydapparat. Og da ville vi gjøre dette i privat regi.

Siste innspurt

Nå mangler de «bare» 60.000 kroner. Noe hun mener må være mulig.

– Det må vi få til. Nå er det siste innspurten så vi håper at flere kan bidra slik at vi kommer i mål.

Når det økonomiske er i orden skal maskinen bestilles. Så skal alle legene på legevakta få opplæring før den tas i bruk.