Derfor får ny kystriksvei tommelen ned fra Statens vegvesen

nyheter

I en nyhetssak på egne hjemmesider fremgår det at Statens vegvesen ikke ser den store nytteverdien i en ny kystriksvei. Transportkomiteen ba Statens vegvesen se på muligheten for å etablere en ny kystvei, blant annet for å legge til rette for økende oljeaktivitet og ny næringsutvikling.