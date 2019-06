– Norsk friluftsliv som naturens vokter står ikke til troende

nyheter

Generalsekretær Lasse Heimdal, Norsk friluftsliv, beskylder FeFo i Dagbladet og i Altaposten 14. juni 2019 for ikke å ta miljøansvar på Nordkapp-platået.



FeFo er en grunneier, ikke et myndighetsorgan. Det betyr at FeFos redskap for å ta miljøhensyn er å legge det som vilkår i festeavtaler. Det vil selvsagt bli gjort ved inngåelse av ny avtale. Gjeldende avtale for Nordkapp-platået er fra 1994. Det er 12 år før FeFo ble etablert. Hvordan kan FeFo påvirke en avtale som er inngått lenge før FeFo eksisterte? Det kan kanskje Heimdal svare på.

Det er merkelig å bli beskyldt for noe man ikke har innvirkning på. Det som imidlertid er enda verre er at det kommer fra en organisasjon som med nebb og klør kjemper for at Finnmarks sårbare natur skal være åpen og fritt tilgjengelig for hele verden, uten at det skal betales for. Eksemplet er illustrerende nok: Heimdal jobber ikke for finnmarkingene sine interesser, men andres interesser.

Beskyldningen mot FeFo kommer fra en organisasjon som klagde FeFo inn til departementet da vi forsøkte å innføre en svært moderat begrensning for tilreisendes (de som ikke bor i Finnmark) fiske etter innlandsfisk. I forbindelse med stort engasjement lokalt på grunn av stort fiskepress fra tilreisende, gjennomførte vi for noen år siden en omfattende prosess med revisjon av retningslinjer for innlandsfiske. Der vedtok styret at tilreisende kun kan fiske med ett ståsnøre på isen. Ellers kunne tilreisende fiske på like vilkår som finnmarkinger (med stang og håndsnøre). Ståsnøre vil si at krok med agn og snøre hensettes uten tilsyn, og røktes med jevne mellomrom. Med mange ståsnører kan dette fisket sammenliknes med linefiske, og er særlig effektivt på ørretfiske. Sårbare ørretbestander kan elimineres med dette fisket. For ordens skyld legger jeg til at Norsk friluftsliv fikk medhold i denne klagen, slik at alle og enhver, fra hele verden kan, fritt sette så mange ståsnører under isfiske som man måtte ønske. Takket være Norsk friluftsliv.

Norsk friluftslivs hovedmotto er at Finnmarks sårbare natur og naturressurser skal være fritt tilgjengelig for hele verden, for fri anvendelse. Det er denne organisasjonen som beskylder FeFo for ikke å bry seg om naturen. Det er useriøst og står ikke til troende.

Videre skriver Heimdal i Altaposten om FeFos rikdom og overflod siden FeFo har gitt bort nærmere fem millioner i gave til Rica. Begge deler er selvsagt helt feil. FeFo har ingen overflod og FeFo gir ikke gaver til næringsaktører. FeFo har ingen overflod fordi vi prioriterer å ha rimelige priser for bl.a. jakt og fiske for finnmarkinger. Finnmarkingene betaler ikke for å fiske etter innlandsfisk på Finnmarkseiendommen. I tillegg bidrar vi med rundt en million kroner hvert år til tiltak som fremmer friluftslivet. Bidrar Norsk friluftsliv til å fremme friluftslivet i Finnmark?

FeFo har ikke gitt en gave til Rica. I påvente av områdeplanen ble vi enig med Rica Eiendom å forlenge avtalen fra 1994 med ett år, men at den nye avtalen vil gjelde fra 1.1.2019. Det er elementært dersom Heimdal hadde satt seg inn i saken.

Jan Olli

Direktør i FeFo