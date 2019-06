Parkeringskaos ved Hjemmelufttoppen: – Vi opplever at vi blir parkert inne

nyheter

Mange turgåere har lenge vært vant til å parkere ved boligområdet ved Skogstadveien og Saraveien, men for noen år tilbake la kommunen om ruten for å få ned aktiviteten så tett på bebyggelsen. Utgangspunktet for den nye traseen ble lagt til Alta museum, som etter hvert har utfordringer med å få plass til sine egne gjester. I tillegg har et parkeringsområde i boligområdet blitt sperret og flere turgåere som Altaposten har vært i kontakt med uttrykker frustrasjon over mangel på parkeringsplasser i området.