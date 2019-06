Nordlyshotellet er ute for salg, igjen

nyheter

Etter en lang salgsprosess kom endelig meldingen i fjor høst om at et Svensk-Kinesisk selskap var klare til å ta over Nordlyshotellet i Bossekop. Men i April tidligere i år kom beskjeden om at det var usikkerheter knyttet til overtakelsen, blant annet på grunn av utestående betalinger, og at salget var blitt lagt på is.