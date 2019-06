Entreprenører mener misforståelse lå bak krangel: – Beklager og avslutter saken

nyheter

I Altapostens artikkelserie knyttet til anbudskonkurransen rundt Nye Båtsfjord skole ledet av landsomfattende «skolebyggkonsulent» WSP, kom det fram påstand om feilaktig dokumentasjon av anleggsledererfaring, og dermed for høy poengscore for Tecto AS. Tecto har imidlertid lagt fram dokumentasjonen de har levert i anbudet, og den viser seg å være hundre prosent korrekt.