– Det ser ut som Hiroshima, og dette skal være turfolk

I Skomakerdalen øverst i Tverrelvdalen, til høyre for Fossan bru, ligger et naturskjønt område som leirdueskyttere over mange år har brukt til trening. De siste årene har dette tydeligvis utartet seg og blitt rene lekegrinda for folk med våpen – som ikke bryr seg om å rydde opp etter seg. Dette fikk en kvinnelig syklist erfare da hun skulle ta seg en oppdagelsestur opp den gamle kjerreveien.