Stian og Jon Ole kjemper om nordnorsk tittel

nyheter

Første dag av i alt to finaledager er gjennomført i NNM for lærlinger på Mandela-sletta i Tromsø. Dagen i dag har gått til praksisk oppgave, i morgen venter den teoretiske delen.

Jon Ole Sara jobber som lærling hos Jaro, sammen med seg i Tromsø har han prosjektleder Truls Robertsen.

Stian Johansen er lærling hos Harald Nilsen AS, og hadde med seg driftsleder Tom Helge Thomassen.

Tøff dag

Johansen forteller at den praktiske oppgaven var tøff.

– Jeg fikk en oppgave som jeg ikke gjør så mye av i det daglige. Så jeg leste oppgaven og bygde ut fra tegningen.

– Hvordan føler du at det gikk?

– Jeg føler at det gikk greit, til tross for at det var en vanskelig oppgave.

Thomassen har kikket lærlingen over skuldra og er imponert.

– Stian har gjort en god jobb i dag. Oppgaven var vel utført også gjenstår det å se hvordan det går på teoridelen. Stian har mulighet til å gå helt til topps. Han har ikke meldt seg ut av kampen med det han har gjort i dag.

Johansen konkurrerer mot kandidater fra TotalRenovering fra Troms og Hadsel Bygg og Vedlikehold fra Nordland.

Press på guttene

Robertsen har også fulgt med «sin lærling». Han er ikke mindre imponert.

– Ikke bare konkurrerer de, vi står på sidelinjen og følger med. De hører sikkert at vi drøfter og prater om oppgaven, likevel gjør de en så bra jobb som de gjør. Jon Ole konkurrerer mot to bedrifter som begge jobber ute på byggeplass, mens han jobber med å lage betongelementer inne på fabrikk. Jeg synes han har utført oppgaven bra, selv om han ikke gjør dette til vanlig.

Jon Ole Sara synes også oppgaven var vanskelig.

– Jeg synes det gikk ganske greit til tross for at oppgaven var vanskelig.

– Ble du stressa?

– Ja, jeg ble litt stressa. Men det er bare å jobbe på likevel.

Sara konkurrerer mot kandidater fra Consto Nord fra Troms og MBA Entreprenør fra Nordland.

Robertsen berømmer også NESO, som står bak NNM for lærlinger.

– Dette er et utrolig bra arrangement og det rekrutterer til yrkene våre på en litt annerledes måte. Mange skoleklasser har gått forbi her i dag og sett på. Det er en fin måte å formidle fagene våre på, påpeker han.

Thomassen spøker med at nå er det hotellrom og teoribok som står på planen – noe unge Johansen bekrefter at kvelden vil bli brukt til.