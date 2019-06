Lavterskeltilbud satser høyt på miljøet

nyheter

Møteplassen har eksistert i en eller annen form noen ti-år allerede og er et rusfritt lavterskeltilbud som driftes av Stiftelsen Betania Alta og Alta Kommune. Møteplassen, som allerede er viden kjent for sitt engasjement i omsorg, satser nå på å gjøre en innsats for naturen i nærmiljøet også. For nå har de sett seg lei av alt søppelet som ligger strødd når de drar på onsdagsturene sine.