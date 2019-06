Dykkertjenesten i Alta kan bli lagt ned

nyheter

Det er NRK Finnmark som melder at dykkertjenesten i Alta kan bli nedlagt på grunn av krav om oppdatert opplæring, utstyr og dykkerbil. Per i dag er det ikke økonomiske rammer for en slik oppjustering.

– Vi har jobbet i 20 år for å få en god dykkertjeneste, så det vil være fælt om det hele avvikles, sier Jim Daniel Pettersen ved Alta brannstasjon til NRK Finnmark. Han ser for seg hvor ille det vil være å komme til et skadested og ha kompetansen til å berge folk, men mangle nødvendig utstyr.

Alternativet vil være å tilkalle redningsdykkere fra Tromsø.

Lederen for tekniske tjenester i Alta kommune, Bengt Fjellheim, sier til NRK at de kun har midler til dagens drift. Det blir eventuelt en politisk avgjørelse å sikre rammer til en oppdatering,

– Det har også med sikkerhet for våre dykkere å gjøre, påpeker han.