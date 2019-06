Dør til dør for å beholde nærskoler

nyheter

– Vi innrømmer gjerne at frustrasjonen er stor, sier Andrea Solheim (27) og Rebecca Møller (29), naboer på Midtbakken og ihuga forkjempere for nærskoleprinsippet. De har begge to barn og har lite til overs for tanken om lang skolevei.

Facebook-gruppe

– Det handler også om nærhet til skolen og frykten for at fellesskapet i nærmiljøet vil lide, sier de to, i spissen for omlag 15 personer i Facebook-gruppa «Bevar nærskolen i Alta».

– Første og andre pinsedag starter vi ut med lista og et håp om at meningsfeller blir med på kampen for dagens struktur, sier Andrea, som selv er vokst opp i Gakori. Hun har barn som begynner i 1. og 3. klasse på Komsa, mens Rebecca har barn på ett og fem år. Hun er opprinnelig fra Havøysund og kjenner på viktigheten av nære relasjoner og tilhørighet.

– Jeg har nå bodd like lenge i Alta og ser hvor fantastisk oppvekstvikårene er ved Komsa, skolen, naturen og samholdet, sier hun.

Ikke bare Komsa

De sokner begge til Komsa skolekrets, men understreker at underskriftsaksjonen handler om nærskoleprinsippet som sådan. De vil beholde dagens skolestruktur og gjør ikke kampanjen til et spørsmål om geografisk kamp mellom Komsa og Bossekop.

– Mitt inntrykk er at mange deler vårt syn i denne saken, enten det er i Kaiskuru, Gakori, Aronnes, eller hvor det måtte være. Mange ser at dette er en stor kvalitet.

– Vil dere ikke ha en ny og moderne skole for barna?

– Hvem vil ikke det, men dette handler om så mye, mye mer. Det må være mulig å tenke vedlikehold på lang sikt og sørge for oppussing gradvis, sier de to.

– Er ikke dette en tapt sak?

– Vi gir oss ikke så lett, sier Rebecca innstendig, mens Andrea tilføyer.

– Det kan godt tenkes, men vi ønsker virkelig å samle kreftene og kjenne på at vi har gjort alt vi kan for det vi mener er best for Alta og innbyggerne her.

– Det er valg til høsten, minner Rebecca om.

– Er det mulig å bevare 18 skoler?

– Det vet vi ikke, men vi er overbevist om at nærskoleprinsippet fungerer best for elever og foreldre.

Tallet skal opp

På Facebook-siden har de med seg 375 personer, mens den elektroniske underskriftsaksjonen teller mer enn 700 per nå.

– Målsettingen er at tallet skal vesentlig opp i løpet av pinsen og vi skal etter beste evne besøke flest mulig, dør til dør, fastslår de to småbarnsmammene kampvillig.

– Vi gjør det vi kan og ønsker å gi en beskjed. Ordføreren og politikerne skal få listene, slik at vi får synliggjort hva folk ønsker, fastslår de to.