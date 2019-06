– Vi har fått et kjempelokale

nyheter

– Vi har sett på Alta over lang tid og har nå fått et kjempelokale i Alta. Det ser vi veldig frem til. Vi har holdt på i 4 år, og har åpnet 14 treningssentre når vi åpner i Alta ved starten av oktober, sier Mats Ola Martinsen i treningskjeden Feel24. – Vårt mål er å etablere oss over hele Nord-Norge, sier han.