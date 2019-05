Innmeldt laks kan gi gevinst

nyheter

Laksebarometeret til Altaposten har dokumentert tusenvis av fangster før St. Hansaften i årenes løp og viser at trykket varierer.

Det kan være lurt å lagre nummeret til laksetelefonen, som er 988 99 191 på telefonen din. Får du laks mellom 1.- og 23. juni er det bare å smile, ta bilde og send både bilde, vekt og litt info om temmingen og fiskeplass til laksetelefonen, så blir det registrert hos Altaposten.

– De tre ukesvinnerne med størst laks får alle 1000 kroner. Vi trekker videre ut en heldig vinner blant de som melder inn laks, som får 1.000 kroner. I tillegg blir største fisk i hele perioden belønnet med en ekstra tusenlapp i premie, sier redaktør Rolf Edmund Lund.

Husk at vinterstøinger og ørret ikke er med i konkurransen. Gjeldfisk og oppgangslaks skal i tillegg være over fem kilo for å kvalifisere til å bli med på laksebarometeret. Ha gjerne med vekt i sekken, og vei fisken så snart den er tatt på land.

Altaposten blir også fornøyd hvis det blir tatt bilder av fisker og fangst.