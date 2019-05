– Debatten er viktig, men samtidig er hundekjøring blitt en sport på linje med andre idretter

nyheter

Debatten rundt hvordan hundekjørerne trener sine hunder går for fullt både i avisa Nordlys og Framtid i Nord, som begge har viet teamet oppmerksomhet i det siste. I et leserinnlegg i Nordlys skriver blant annet Arne M. Kristiansen at ulike tolkninger av allemannsretten kan være en av årsakene til at hundekjørerne har blitt uønsket i Kjellerskogen i Nordreisa.