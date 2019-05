Tester ut ny teknologi for å kutte ut isproduksjon

nyheter

– Isproduksjon er enormt energikrevende og det setter store fotavtrykk å transportere is rundt om i verden, forklarer kvalitetesleder i Grieg Seafood Finnmark, Inger Helene Nygård Johansen.

Subchilling

Det er den islandske utstyrsleverandøren Skaginn 3x som står bak prosjektet med å avkjøle fisken med annet enn is. Syv nordiske selskaper deltar i prosjektet, skriver nordicinnovation.org.

– Vi skal forsøkte å utnytte kunnskapen som er tilegnet over flere tiår i laboratorier. Teknologien har vært brukt på Island i mange år og nå vil vi prøve ut teknologien på laksen vår.

Helt konkret går Subchilling ut på å kjøle fisken ned til minus to grader i en tank. I tanken er det sjøvann tilsatt saltlake som sirkulerer gjennom glykolrør. Saltlaken tilsettes for å senke frysepunktet og derfor «slushes» det ikke. Fisken kjøles dermed raskere ned.

– Hva er målet med dette?

– I en 20 kiloskasse med fisk er det fire kilo is. Nå bruker vi ikke vi subchilling fullt ut og kjøler fisken til 0 grader og ikke til minus 2. Bare ved å kjøle den ned til 0 har vi redusert ismengden med 1,5 kilo is per kasse. Når vi sender 110 tonn per dag hver dag er det mange trailere og mange fly i løpet av et år som slipper å gå.

Nygård Johansen forteller at de i fjor sendte avgårde 26.000 tonn fisk og 10 prosent var is. Hele 2.600 tonn is må altså produseres og sendes i løpet av et år.

– Dette er dermed er en god besparelse for miljøet og selvsagt økonomisk bra for bedriften.

Merbar forskjell på fisken

I dag må fisken ligge å modnes på kjøla hos kunden etter transport fordi den er så frosset. Når kunden får fisk kjølt ned med Subchilling er ikke dette nødvendig. Kunden kan skjære opp fisken med en gang og få den ut i disk.

– Den mikrobiologiske veksten er også betydelig mindre og holdbarheten øker.

– Hva sier kundene?

– I løpet av prosjektet har vi fulgt fisken ut til kunder i Danmnark, Japan og Finland. De sier at de ser forskjell. De spør når vi skal begynne for fullt med dette og vil veldig gjerne ha laksen levert slik. I dag taper de holdbarhet ved at den må ligge på kjøl ved akomst.

Prosjektet har avdekket at laksen kan ha cirka syv dager ekstra holdbarhet med Subchilling.

– Dette er veien å gå. Det er merkbar forskjell på fisken og i tillegg ønsker vi å spare miljøet mest mulig.

– Når har dere full produksjon?

– Vi investerer i ny kjøletank i 2021 og når den er innstallert så er vi i gang. Da slutter vi å produsere is.